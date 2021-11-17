مصرع شخص صدمه قطار بالمحلة

لقي شخص مصرعه، بمدينة المحلة، إثر اصطدام قطار «طنطا - المنصورة» به خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، واُتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

عبور من مكان غير مخصص

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات قطار «طنطا - المنصورة»، وتبين من التحريات أن المتوفى لقي مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسور متفرقة، بعد أن دهسه قطار «طنطا - المنصورة» أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى مدينة المحلة، من مكان غير مخصص للعبور.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

مصرع شاب أسفل سيارة نقل

وفي سياق آخر، لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي بالقرب من مدخل مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة هامدة على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي بالقرب من مدخل طنطا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة وتبين مصرع شخص متأثرا بإصابته بعد السقوط من أعلى سيارة نقل، ووُضعت الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.