اليوم.. الأعلى للجامعات يناقش نسب تطعيمات فيروس كورونا

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم الاثنين، برئاسة وحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور رؤساء الجامعات وكذلك الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بنظام التعليم الجامعي، ومتابعة انتظام الدراسة في العام الجاري، والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، سواء للفصل الدراسي الأول أو العام الجامعي كاملا.

الأعلى يناقش خطة الجامعات ونسب تطعيمات فيروس كورونا

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الحكومية خطة التطعيمات بالكليات والنسب المتوقع الوصول إليها والإجراءات التي يجب التشديد عليها لتطعيم جميع منتسبي الحرم الجامعي، مع التأكيد على ضرورة انتظام الدراسة وامتحانات الميدتيرم لمختلف الكليات، مع التشديد على ضرورة وضع الخطط تحسباً لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا «كوفيد 19».

اليوم بدء تلقي طعون انتخابات الاتحادات الطلابية

وفي السياق ذاته، تبدأ الجامعات اليوم، استقبال الطعون على المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021/2022، على أن يتم فحصها بعد غلق باب الطعون، والإعلان عن الكشوف النهائية يوم الأربعاء المقبل، وتبدأ الدعاية الانتخابية الاتحادات الطلابية يوم الخميس المقبل بمختلف الجامعات، ولمدة 3 أيام، على أن يتم إجراء الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية يوم الأحد المقبل، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال عملية الانتخابات والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع التأكيد على أن يكون الطالب الذي يدلي بصوته حاصل على لقاح كورونا.