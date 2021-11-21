5 ملفات على طاولة الأعلى للجامعات الخاصة: أبرزها خفض الحد الأدنى للقبول

يعقد حالياً بمقر الجامعة الألمانية بالتجمع الخامس، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤسا الجامعات الخاصة، وبمشاركة وحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وكشفت مصادر بمجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي عن عدد من الملفات المطروحة على طاولة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، يتم مناقشتها حالياُ في الاجتماع الدوري للمجلس.

الأعلى للجامعات الخاصة يحسم قرار خفض الحد الأدنى الالتحاق بالجامعات الخاصة

أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الملفات المطروحة للمناقشة أبرزها الـ 5 ملفات التالية:

** مناقشة مقترح خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة للطلاب الراغبين في الالتحاق والتقدم للجامعات منتصف إجازة نصف العام.

** استعدادات الجامعات لامتحانات الميدتيرم .

** مدى تنفيذ الجامعات لخطة التطعيمات المتعلقة بفيروس كورونا.

** الاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

** المتابعة والتأكيد على الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول والعام الجامعي ككل.

أسباب خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

وتابعت المصادر، أن المقترح المقدم بشأن خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة يأتي نظراً لوجد العديد من الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة والصيدلة والطب البيطري والعديد من الكليات للقطاع الإنساني، لافتة إلى أن هناك عدد من الكليات لم تصل لنسبة الـ 40% أو 50% من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم بالكليات.

وفي السياق ذاته، انتظمت الدراسة اليوم بجامعات القاهرة الكبرى الحكومية، رغم ما يتردد من الأنباء عن احتمالية صدور قرارات تعطيل للدراسة، بسبب موجة الطقس السيئ، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية اليوم، على أن يبدأ غدا تلقي الطعون على المترشحين للانتخابات.