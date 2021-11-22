الأربعاء.. صرف معاشات ديسمبر 2021 لأكثر من 10 ملايين و500 ألف مواطن

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءًا من يوم الأربعاء القادم الموافق 1 ديسمبر 2021، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري».

إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى تقرير لها، أنه تزامنا مع موعد صرف معاشات ديسمبر 2021، تم إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

خطوات تعديل جهة صرف المعاش

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمى، أنه فى حال فقدان بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري الخاص بالمستفيد من المعاش، يتم التوجه إلى المنطقة التأمينية، وحال فقد البطاقة أو الرقم السري، سيتم تعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يقدم القائم بالصرف أو صاحب المعاش، خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد، يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري، حال رغبة صاحب المعاش بصرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال، متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية، والتوجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول، لفتح محفظة إلكترونية، ويوقع على طلب صرف المعاش عليها.