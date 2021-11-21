استمرار سقوط الأمطار بمطوبس.. والمحافظ يتابع بثا مباشرا لتصريف المياه

استمر سقوط الأمطار على مدينة وقرى مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، وترواحت شدتها ما بين خفيفة لمتوسطة، خاصة على قريتي الجزيرة الخضراء والبصراط، وعلى الطريق الدولي الساحلي، فيما توقفت على باقي أنحاء المحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتواجد المستمر بالمناطق المستمر هطول الأمطار بها، واستمرار رفع مياه الأمطار ، والاهتمام برفع مياه الأمطار من أفنية المدارس.

وكانت كفر الشيخ تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية بكافة المدن والقرى، وتوقفت الأمطار منذ أمس السبت إلا في بعض قرى مركز مطوبس، لازالت هناك امطار متوسطة، وتتواجد الفرق والمعدات لشفط مياه الأمطار من الشوارع وامام المصالح الحكومية.

لا قرارات جديدة بشأن تعطيل الدراسة في كفر الشيخ

وأعلن محافظ الأقليم تعطيل الدراسة أمس السبت واليوم الأحد، ولم يصدر أي قرارات بشان استمرار تعطيل الدراسة أو استئنافها غدا الاثنين، ومن المقرر أن يصدر المحافظ قراره بعد ساعات قليلة فيما يتعلق بالدراسة.

بث مباشر لتصريف المياه

وفي نفس السياق، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من شوارع وأحياء غرب وشرق عاصمة المحافظة، مشدداً على سرعة رفع مياه الأمطار المتبقية من الشوارع، ووضع السن بالطرق التي تأثرت من مياه الأمطار قبل تعرض المحافظة للموجة الثانية من الطقس السيئ، كما وجه بسرعة رفع المخلفات من الشوارع ومخلفات الأمطار.

كما تابع محافظة كفر الشيخ عبر تقنية «فيديو كونفرانس» والبث المباشر الأعمال المستمرة بالمدن والقرى لرفع مياه الأمطار، ورفع المخلفات، وحملات النظافة.