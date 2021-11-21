محافظة القاهرة: 125 شفاطا لتصريف مياه الأمطار من الشوارع

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة منتشرة في الشوارع بداية من الساعة الحادية عشرة من مساء أول أمس الجمعة، بعدما ورد بيان بسقوط أمطار أمس السبت، واليوم الأحد.

نعمل طبقا للخطة الموضوعة على مطالع ومنازل الكباري

وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نعمل طبقا للخطة الموضوعة على مطالع ومنازل الكباري والمحاور الرئيسية الفرعية، ومن المتوقع ان تشهد تجمعات أمطار».

رؤساء الأحياء تواجدوا ميدانيا عند سقوط الأمطار

وتابع المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن رؤساء الأحياء كانوا متواجدين ميدانيا عند سقوط الأمطار، وتم الدفع بـ125 شفّاطا على مستوى المحافظة، وتم التعامل مع الأمطار فور هطولها، وجرى رفع جميع التراكمات المؤثرة.

لم نتلق أي استغاثات من المواطنين

وأكد المتحدث باسم محافظة القاهرة، «نتابع الحالة المرورية في الشوارع، ولا توجد تراكمات إذ أننا نتعامل معها أولا بأول، ولم نتلقَ أي استغاثات من المواطنين، كما لم نتكبد أي تلفيات بخلاف سقوط 3 أشجار، و3 أعمدة إنارة ولافتتين إعلانيتين بسبب شدة الرياح».

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توجيهات عدة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعداد الكامل للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء، كي لا تتعرض أي من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية إلى الغرق أو تعطل حركة المرور لساعات طويلة، كما كان يحدث خلال السنوات الماضية في فصل الشتاء.