أماكن سقوط الأمطار غدا في القاهرة والجيزة

شهدت كافة الأنحاء في جمهورية مصر العربية، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما زاد من عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن «أماكن سقوط الأمطار غدًا في القاهره والجيزة»، خاصة وأن مصر تمر باضطراب أحوال الطقس، وتشهد البلاد أمطارا غزيرة رعدية على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تنتهي الاثنين المقبل.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أماكن سقوط الأمطار غدًا في القاهرة والجيزة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر.

أماكن سقوط الأمطار غدًا في القاهرة والجيزة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد من المتوقع سقوط أمطار متوسطة، في بعض المناطق القاهرة، تشمل المعادي، والقاهرة الجديدة، حلوان، والجيزة تشمل الدقي، فيصل، الهرم، ميدان الجيزة.

وأضافت الهيئة، أن الأمطار تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومنها: «مطروح - إسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش»، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء «الدقهلية - الغربية - الشرقية - منوفية - راس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين» على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق متقرفة من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة والجيزة خلال الساعات المقبلة

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في الجيزة والقاهرة، تشهد سحب المنخفضة ومتوسطة، وتتكاثر على مناطق متفرقة من الوجه البحري والدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك استمرارا لتأثير الخلايا الرعدية الممطرة على الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا، بالإضافة لنشاط للرياح، وقد يصاحبها سقوط لحبات البرد.