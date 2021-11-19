عائلة الإعلامية شيرين دويك: لن نتخذ إجراءات قانونية ضد طبيب التشخيص الخاطئ

قررت عائلة الإعلامية الراحلة شيرين دويك عدم إقامة عزاء لها، وذلك بسبب الحالة النفسية السيئة التي تعاني منها الأسرة بعد وفاتها المفاجئة، مساء أمس الأول، وذلك وفقا لتصريحات ابن عمها عوض دويك لـ«الوطن»، متابعا: «أقيمت صلاة الجنازة عليها أمس وتم الدفن في مقابر العائلة في مدينة نصر، وكان من المقترح أن يقام عزاء في مسقط رأسها بعزبة دويك في الدقهلية، ولكن اكتفينا بالعزاء على المقابر».

وقال عوض دويك، إن وفاة الإعلامية شيرين دويك كانت بمثابة صدمة للعائلة كلها، خاصة بالنسبة لأولادها «فارس» و«مروان»، مضيفا: «قررت العائلة عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الطبيب الذي قام بتشخيصها بشكل خاطئ فرحيلها هو أكبر خسارة بالنسبة لنا».

رحيل شيرين دويك بعد تشخيص طبي خاطئ

رحلت الإعلامية شيرين دويك، مساء الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز الـ46 عاما، أثناء نومها بشكل مفاجئ بعد تشخيص خاطئ لحالتها الصحية، وذلك وفقا لما كشفت عنه زميلتها الإعلامية ميرفت المليجي، عبر حسابها على «فيس بوك»، حيث كانت تعاني من ألم في المعدة وتم تشخيصها من قبل الطبيب على أنه التهاب في القولون، ولكنها توفت بعد ساعات بسبب جلطة في الشريان التاجي لم يتم اكتشافها.

وتابعت ميرفت المليجي في تدوينتها: «ربنا يرحمها، وحده عالم ما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة».

الحزن يسيطر على «ماسبيرو» بسبب رحيل «دويك» المفاجئ

وسيطرت حالة من الحزن على «ماسبيرو» برحيل الإعلامية شيرين دويك، على رأسهم نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والعاملين في ماسبيرو من بينهم عمر زهران، شيرين الشايب ولمياء فهمي عبد الحميد.

وقدمت شيرين دويك على مدار مشوارها الإعلامي عددا من البرامج على شاشة التلفزيون المصري، الذي التحقت به عام 1998، منها «جناب السفير»، «نص ساعة صحافة» و«ألبوم الذكريات».