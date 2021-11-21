وظائف متاحة بشركات القطاع الخاص: لكل المؤهلات والرواتب تصل لـ4000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين بشركات القطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل، لمن لديهم خبرة أو بدون، ضمن مبادرة «توظيف مصر»، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تصل إلى 4000 جنيه.

شركة noon تنظم يوما مفتوحا للتوظيف

ويتمّ تنظيم يوم التوظيف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 نوفمبر من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً على الوظائف الآتية:

1- أمين مخزن (دون خبرة).

2- أمين مخزن حاصل على رخصة قيادة معدات ثقيلة (ريتش تراك فقط).

الشروط المطلوبة للوظائف:

- الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط أو فوق متوسط.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- أن يكون المتقدم لديه موقف محدد من التجنيد.

- القدرة على العمل في «شيفتات» متغيرة.

- يجيد قراءة اللغة الإنجليزية.

مميزات الوظائف:

- مرتبات مجزية.

- عقد سنوي.

- تأمينات اجتماعية وتأمينات طبية أسرية.

- خطوط مواصلات.

- نظام العمل 3 شيفتات كل شيفت 9 ساعات، منهم ساعة راحة ويوم واحد إجازة أسبوعية.

أماكن العمل: مخازن العاشر من رمضان.

خطوط فرع العاشر: بلبيس - العاشر من رمضان - الزقازيق - الدائري - القناطر الخيرية.

للتقديم يمكنك الحضور مباشرة على العنوان: طريق العاشر من رمضان بجوار مجمع LG مبنى Plot No 1 , 7A دخل مخازن DB Schenker ب Pyramids Industrial Park.

يوم توظيف بشركة لتجميع ضفائر السيارات

ويتم تنفيذ يوم التوظيف المفتوح يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً على الوظائف التالية:

- مشغل إنتاج: للعمل على خطوط إنتاج تجميع ضفائر السيارات في 6 أكتوبر، ويتمّ استلام العمل خلال أسبوع من التقدم.

شروط ومزايا الوظائف:

- الوظائف متاحة لكافة المؤهلات.

- أن يتراوح السن من 18 إلى 35 عامًا.

- توفر الشركة مواصلات + حضانة للأطفال.

- عدد ساعات العمل 8 بينهم ساعة راحة.

- الراتب 2371 جنيهًا صافي + بدلات للعمل بالشيفتات.

- رحلات شهرية وجوائز.

- تأمينات.

- خطوط المواصلات: الجيزة وضواحيها - 6 أكتوبر - خط الفيوم - خط القليوبية - خط المنوفية - خط بني سويف وضواحيها - خط العياط - خط البدرشين - دهشور - مزغونة - خط سقارة - خط الحوامدية - شارع السودان - القومية - خط المرج - خط حلوان - خط عين شمس - خط الفندق - خط المؤسسة - خط رمسيس.

وللتقديم يمكنك الذهاب للمصنع في المواعيد وبالطرق التالية:

- التجمع في نقاط لتسهيل طريقة الوصول وسيقوم أتوبيس بتوصيلكم إلى المصنع: ميدان الحصري أمام شعبان للملابس يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحًا.

- الذهاب للمصنع مباشرة بالمنطقة الصناعية السادسة – مصنع سوموتومو لضفائر السيارات، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 11ظهرًا.

شركة لتصنيع لدائن الأخشاب تطلب للتعيين الآتي:

1- موظف أمن (دبلوم فني - خبرة من 1 - 3 سنوات).

2- مراقب كاميرات (دبلوم فني - خبرة من 1 - 3 سنوات).

3- فني أول سحب بلاستيك (دبلوم صناعي - خبرة أو بدون خبرة).

4- عامل إنتاج (دبلوم فني - بدون خبرة).

5- فني صيانة نجارة (دبلوم صناعي «نجارة» - خبرة من 2 - 4 سنوات).

6- فني صيانة كهرباء (فني صناعي «كهرباء كلاسيك» - خبرة من 5 - 7 سنوات).

7- فني صيانة ميكانيكا (دبلوم صناعي «ميكانيكا إنتاج – سباك» - بدون خبرة).

8- خدمات معاونة «نظافة» (بدون مؤهل - بدون خبرة).

أماكن العمل: طريق العاشر من رمضان – الشرقية.

الشروط والمزايا:

- ذكور فقط.

- الحد الأقصى للسن 45 عامًا: بالنسبة لـ«موظف أمن - خدمات معاونة «نظافة» - فني صيانة نجارة».

- الحد الأقصى للسن 40 عامًا: بالنسبة لـ«فني صيانة ميكانيكا».

- الحد الأقصى للسن 35 عامًا بالنسبة لباقي الوظائف.

- الرواتب: فني صيانة كهرباء: 4000 جنيه، وفني صيانة ميكانيكا: 4000 جنيه، وفني صيانة نجارة: 3250 جنيًها، ومراقب كاميرات: 2600 جنيه، وعامل إنتاج: 2500 جنيه، وخدمات معاونة «نظافة»: 2500 جنيه، وموظف أمن: 2250 جنيهًا، وفني أول سحب بلاستيك يُحدد حسب الخبرة.

- مواعيد العمل 8 ساعات ويوم إجازة أسبوعيًا.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- مواصلات وسكن ووجبة.

شركة للغزل والنسيج تطلب للتعيين الآتي:

1- عامل إنتاج.

2- مشرف إنتاج.

مكان العمل: المطرية.

الشروط والحقوق المشتركة:

- مؤهل متوسط على الأقل.

- ذكور وإناث.

- الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

- مطلوب خبرة من 3 إلى 5 سنوات لوظيفة مشرف إنتاج.

- الرواتب: عامل إنتاج 2000 ويزيد حسب الخبرة، ومشرف إنتاج يُحدد حسب الخبرة.

- مواعيد العمل: من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5:30 مساءً، ويوم إجازة أسبوعيًا.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- حضانة لأطفال العاملين وعيادة داخل المصنع.

- أرباح سنوية وانتقالات ومصيف مخفض.

• خطوط الموصلات: «البراجيل - حدائق القبة - شبين القناطر - الخصوص - مسطرد - مدينة السلام - الخانكة - ميت جابر - بلبيس - الشرابية - عين شمس».