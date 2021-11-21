ضبط سيدتين ورجل يتاجرون في العملة بالمنيا والدقهلية.. «فلوس بالملايين»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وفي هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية بأسعار أقل من سعر الصرف.

توفير العملات بأسعار السوق السوداء

وأشار بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الأحد، إلى قيام المتهم بتوفير تلك العملات الأجنبية لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء، متخذًا من المكتب الخاص به مركزًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته عملات «أجنبية – محلية»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط سيدة تتاجر في العملة بـ3 ملايين جنيه

كما جرى ضبط سيدة تقيم في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، تتاجر في العملة بمساعدة زوجها المتواجد في إحدى الدول الأجنبية، بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.

سقوط سيدة تتاجر في العملة

وفي الدقهلية، تمكن رجال المباحث، من ضبط إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، تتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامها بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، بالمخالفة للقانون.

تبين أن حجم تعاملات المتهمة، خلال عام طبقًا للفحص المستندى (250) ألف جنيه مصري.