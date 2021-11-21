تأجيل محاكمة المتهمين بخطف «طفل أبو الريش» لـ24 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش، لجلسة 24 نوفمبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

حيلة المتهمة لخطف طفل أبو الريش

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين في وقت سابق، تهمة خطف طفل من مستشفى أبو الريش، عقب الاستماع إلى شهادة والدة الرضيع، والمعروف إعلاميا بـ«طفل أبو الريش» الذي اختطف منها في 21 مارس الماضي.

وتعود الواقعة، عندما توجهت الأم إلى مقر مستشفى أبو الريش للأطفال؛ لعلاجه، فقامت المتهمة بإيقافها عن طريق انتحال صفة طبيبة، وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، كما طلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

وطلبت النيابة العامة في وقت سابق من الأجهزة الأمنية، التحريات الأولية حول الواقعة، التي توصلت إلى ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة.

اعترافات المتهمة: مش بخلف

وبررت المتهمة ارتكاب واقعة اختطاف طفل أبو الريش، بعد الاتفاق مع زوجها؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، في حين أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهامات.

وذكر المتهم، أن زوجته أحضرت الطفل إليه، وأخبرته أنه نجل شقيقتها الكبرى، التي أخذته منها لتربيته بعد موافقتها، مشيرًا إلى أنه بناء على رغبتها نشر «بوست» على مواقع التواصل الاجتماعي بنسب الطفل إليه.