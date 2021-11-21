رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع لجنة المنشآت

ترأس منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع لجنة المنشآت بحضور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وسامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، وأحمد محمد حسن عميد كلية الهندسة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومدير وحدة الاستشارات والمستشار المالي وأعضاء اللجنة.

إنشاء مبنى جديد لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على إنشاء مبنى جديد لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وذلك في إطار الخطة الاستثمارية الجديدة للجامعة، ووجه رئيس الجامعة بالبدء في تصميم مباني جديدة لكليات الطب والخدمة الاجتماعية والعلوم وطب الفم والأسنان.

تخصيص مبنى المطبعة القديمة لكلية العلوم

كما وافقت اللجنة على تخصيص مبنى المطبعة القديمة لكلية العلوم مع وضع آلية للاستخدام، وتشكيل لجنة فحص من وحدة الاستشارات والإدارة الهندسية لفحص مجمع حمامات السباحة التابع لكلية التربية الرياضية.