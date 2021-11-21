اعرف حقوقك بقانون العمل الجديد.. «مفيش فصل تعسفي والاستقالة كتابية»

قانون العمل الجديد واحدا من القوانين الهامة التي تنصف فئة العمال والموظفين، بما يتضمنه من مواد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوضح حقوق كل منهما، وواجباته، وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بالعديد من الواجبات التي تحفظ حقوق العامل، وهي كالتالي:

منع الفصل التعسفي للعامل

- يمنع الفصل التعسفي للعامل ويكون الفصل فقط بقرار من وزارة القوي العاملة.

- يمكن للعامل أن يقدم استقالته مكتوبة إلى صاحب العمل وتكون موقعة منه أو من وكيل خاص به ومعتمدة من الجهة المختصة.

- لا ينقطع العامل عن عمله إلا بعد قبول استقالته ويكون ذلك خلال 10 أيام من تقديم الاستقالة وبعد العشرة أيام تعتبر الاستقالة مقبولة لانقضاء المدة.

- للعامل أن يرجع في استقالته خلال أسبوع من إخطاره بقبول الاستقالة.

- يلزم القانون صاحب العمل بتعيين العامل حال إكماله 4 سنوات بالعمل بالإضافة إلى تحديد أجر كامل بالعقد.

- يجبر القانون صاحب العمل علي توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق البعيدة.

- يلزم القانون صاحب العمل علي دعم النفقات الطبية وتقديم المنح الاجتماعية بما تحدده اللائحة.

- لا يمكن لصاحب العمل إلغاء عقد عمل غير محدد المدة للأسباب الأتية:

أ - تقديم شكوي أو دعوي قضائية أو تظلم ضد صاحب العمل.

ب - استخدام العامل حقه في الإجازات طبقا للوائح.

ج - انتساب العامل إلى أي عمل أو نشاط نقابي.

تحديد سن المعاش

حدد مشروع قانون العمل الجديد سن المعاش، بحيث لا يستطع صاحب العمل إنهاء العقد قبل أن يبلغ العامل سن الستين، وأن كان العقد محدد المدة، ويجعل العامل يتجاوز الستين، يحق للعامل أن يستمر في عمله حتي انتهاء مدة العقد.