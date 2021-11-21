تفحم 28 سيارة متهالكة وانهيار شرفتين بعد غرق شوارع الإسكندرية بالأمطار

تتابعت تداعيات غرق شوارع الإسكندرية في مياه الأمطار التي ضربت المحافظة منذ مساء يوم الجمعة الماضي حتى اليوم، حيث انهارت شرفتا أحد العقارات على الكورنيش بمنطقة العصافرة بحري، بشرق الإسكندرية، واندلع حريق هائل بوحدة الإيداع والتحفظ بمنطقة الكيلو 26 غرب المدينة، ما أسفر عن احتراق وتفحم 28 سيارة دون إصابات.

غرق شوارع الإسكندرية يتسبب في حريق

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، بنشوب حريق بوحدة الإيداع والتحفظ بالكيلو 26 دائرة القسم، وتبين من الفحص أن الوحدة التي اندلع بها محل البلاغ مخصصة للتحفظ على السيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة، والتابعة للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.

وسيطرت الحماية المدنية على النيران واستطاعت محاصرتها لمنع امتدادها، وأسفر عن احتراق وتفحم 28 سيارة من السيارات المتحفظ عليها.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة موجة الطقس السيئ، والتي تسببت في غرق شوارع الإسكندرية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول، بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة ورفع آثار الحريق لبيان أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

انهيار شرفتين في شرق الإسكندرية بسبب السيول

وتلقى حي المنتزة ثان إخطارًا بانهيار شرفتي عقار، بمنطقة العصافرة بحري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحدث، وتبين انهيار شرفتي عقار بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وأكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.