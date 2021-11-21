«تموين الإسكندرية»: المخابز والمنافذ تعمل بشكل طبيعي رغم نوة المكنسة

ترأس المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، غرفة العمليات بالمديرية، اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، حيث وجه مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية بضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة، والتأكد من استمرار عمل المخابز البلدية والمنافذ التموينية بشكل طبيعي خلال نوة المكنسة، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى ضرورة التأكد من حصول المواطنين على احتياجاتهم، وإبلاغ غرفة العمليات بأي مشاكل تعيق هذا التدخل السريع بحلول غير تقليدية لإدارة الأزمة.

حملات تموينية خلال نوة المكنسة في الإسكندرية

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي في الإسكندرية، إن جميع حملات المديرية والإدارات الفرعية تجوب جميع أنحاء المحافظة منذ فجر اليوم، للتأكد من عمل المخابز والتفتيش على أعمال المخابز البلدية، في ظل حالة الطقس السيئ الذي يضرب الإسكندرية نتيجة هطول أمطار غزيرة في أيام نوة المكنسة.

انتظام صرف السلع التموينية خلال نوة المكنسة في الإسكندرية

وأضاف «القلش»، في تصريحات صحفية، أن الحملات تستكمل الآن أعمالها بالمرور على جميع الأنشطة التموينية، والتأكد من عمل المنافذ التموينية وانتظام صرف السلع التموينية وتوافرها للمواطنين.

تموين الإسكندرية: الوضع آمن ولا داعي للقلق

وأوضح أن الوضع التمويني بالمحافظة آمن ولا داعي للقلق، مؤكداً أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع تطورات الموقف الخاص بالعملية التموينية في ظل هطول أمطار الإسكندرية أولًا بأول.