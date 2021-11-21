القصة الكاملة لمحاولة شخص إنهاء حياته لخلافات مع زوجته: أشعل أسطوانات غاز

صوت انفجار مدوٍ هز أرجاء المنازل والمحلات التجارية في شارع رئيسي بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، ما أصاب الأهالي بحالة من الفزع، ليهرع الجميع من منازلهم محاولين التعرف على ما يحدث، ليفاجئوا باشتعال حريق ضخم في منزل أحد الأهالي، وحدوث تلفيات في المباني المحيطة به.

أهالي يروون تفاصيل الواقعة.. احتراق منزل وتهشم واجهات محال

«فوجئنا بصوت انفجار رهيب، وتهشم في واجهات المحال التجارية بجوار المنزل المحترق».. بتلك الكلمات بدأ سامي الحفناوين من أهالي المنطقة، حديثه، مشيرا إلى أن الزوج هدد أكثر من مرة بحرق شقته بسبب خلافات بينه وبين زوجته، وتحريكها قضية ضده لأخذ المفروشات والأثاث، لكن الأهالي لم يتوقعوا أن ينفذ الرجل تهديده بهذه الطريقة، خاصة أن الشارع حيوي، ولولا وقوع الحادث يوم الجمعة ربما توفي وأصيب كثيرون.

وأضاف محمد السيد، من أهالي المنطقة، أن صاحب المنزل حاول تفجير أسطوانات غاز قبل عدة أيام، وتمكن الجيران من منعه وتهدئته، لافتا إلى أنه قبل تفجير الأسطوانات أخبر بعض الأهالي أنه سيقوم بإحراق الشقة حتى لا تحصل زوجته على المفروشات والأثاث، قائلا: «لا أنا استفيد ولا هي تستفيد».

وأوضح أنهم قاموا بعقد جلسة عرفية في وقت سابق، وتم إلزامه بدفع مبلغ 25 ألف جنيه لزوجته، وإعطائها المفروشات والأثاث إلا أنه رفض تنفيذ ذلك، وكرر حديثه أكثر من مرة بأنه سيقوم بإحراق المنزل.

تفجير أسطوانات غاز داخل منزل وإصابة 4 أشخاص

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز، وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ والدفع بقوات الحماية المدنية حيث تمت السيطرة على الحريق.

وتبين نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأول بعقار مكون من أرضي وطابقين علويين ملك عامل مقهى، مقيم بذات العقار، حيث فتح 4 أسطوانات بوتاجاز بالصالة وغرفة النوم وأشعال النيران بها، محاولاً إنهاء حياته لمروره بحالة نفسية سيئة نظراً لخلافاته مع زوجته وتركها وأبنائه المنزل، ما أدى إلى نشوب الحريق وانهيار حائط غرفة النوم المطلة على الشارع فى واجهة 3 محال تجارية أسفل العقار وتبين أنها ملك 3 أشخاص.

وأسفر الحادث عن ذلك إصابة مالك الشقة المشار إليها، وشقيقه، وشخص تصادف مروره أسفل العقار، وعامل بأحد المحال التجارية.

محاولة مكررة

وبسؤال المصابين ومالكي المحال أيدوا ما جاء بالفحص، كما أضافوا بسابقة قيام مالك الشقة بإشعال النيران بالشقة وقيامهم بمنعه، وبسؤال مالك الشقة اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

وأخطرت نيابة الحسينية التي تولت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية وقررت انتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الواقعة، وحصر قيمة التلفيات والخسائر، كما قررت التحفظ على الزوج المتهم والذي يتلقى علاجه داخل مستشفى ههيا للحروق.