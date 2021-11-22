خلال أيام.. انتهاء اختبارات الفنيين في وظائف السكة الحديد 2021

أعلن المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة السكة الحديد، عن انتهاء عقد اختبارات خريجي الدبلومات الفنية، للتعيين في وظائف السكة الحديد 2021، خلال أيام، وتحديدا يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد أن كانت ستنتهى يوم 25 من الشهر نفسه، وتم التمديد بسبب وجود 1800 خريج متخلفين عن حضور الاختبارات.

تعيين 1500 فني في وظائف السكة الحديد 2021

ولفت «مراد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم انتهاء اختبارات اختيار الفنيين في وظائف السكة الحديد 2021، مساء يوم 27 نوفمبر الجاري، مؤكدا أنه سيتم تعيين 1500 فني في وظائف عمال المزلقانات وأبراج الإشارات وصرافي تذاكر وكمسارية، موضحًا أن اختبارات خريجي الدبلومات الفنية بدأت في 16 أكتوبر الماضي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

اختيار أفضل العناصر لشغل وظائف السكة الحديد 2021

وقال إن هيئة السكة الحديد تعمل حاليا على تجديد الدماء في جميع الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، وسيتم اختيار أفضل العناصر لشغل وظائف السكة الحديد 2021، منوها إلى أنه لن يتم تعيين أي خريج في وظائف السكة الحديد، إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات، مؤكدًا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على اختيار أفضل العناصر المتقدمة والناجحة لشغل الوظائف، لعودة حالة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.

التحري أمنيا على جميع من تجاوز الاختبارات قبل التعيين في وظائف السكة الحديد 2021

وأكد «مراد»، أنه عقب اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات الخاصة بخريجي الدبلومات الفنية، سيتم إرسال أسمائهم إلى القوات المسلحة قبل تعيينهم في وظائف السكة الحديد 2021، وذلك لعمل 5 اختبارات نفسية وطبية ولياقة بدنية، ثم التحري عليهم أمنيًا، قبل التعيين، علاوة على كشف الهيئة، موضحا أنه سيتم إرسال بيانات 1500 متقدم ممن وقع عليهم الاختيار إلى معهد التدريب الفني التابع للقوات المسلحة، للالتحاق بالمعهد لمدة 6 أشهر، ليتلقوا تدريب فني وتدريب انضباطي عسكري وسلوكي، وبعد اجتيازهم كل هذه الاختبارات يتم تعيينهم فورًا بجميع مناطق السكة الحديد.