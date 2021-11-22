وائل جسار عن إمكانية دخوله التمثيل: لسه مجاش الوقت

يحتفل المطرب وائل جسار، بعيد ميلاده الخامس والأربعين، اليوم الاثنين، إذ اعتاد على الاحتفال به بشكلٍ سنوي، بصحبة زوجته وأبنائه وبعض الأصدقاء المُقربين، لاسيما في ظل النجاحات التي يُحققها على الصعيد الفني.

جسار: تلقيت عروض تمثيلية كثيرة طوال الفترة الماضية

وكشف الفنان وائل جسار، في تصريحاتٍ لـ«الوطن»، عن حقيقة ارتداءه عباءة التمثيل، لاسيما في ظل تساؤلات عدة من قِبل جمهوره، من آنٍ لآخر، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا عدة طوال الفترة الماضية، إلا أنه كان يعتذر عنها جميعها.

التمهل والتأني أمر ضروري قبل خوض تجربة التمثيل

وشدد وائل جسار، على ضرورة التمهل والتأني، قبل خوض تجربة التمثيل، لاسيما وأنه حقق نجاحات عدة في عالم الغناء، بالوطن العربي وكذلك العالم كله.

التمثيل سلاح ذو حدين

وقال وائل جسار، «فيه عروض كتير جدًا بتجي لي، لكن أنا بعتذر وأتمهل، بقالي كتير متمهل فعلًا، لأنه لسه مجاش الوقت اللي أحس فيه نفسي إني ممثل، ده خوف.. التمثيل سلاح ذو حدين، لو فشلت تاريخي الغنائي كله هيتأثر».

وائل جسار يُشارك في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أنّ الفنان وائل جسار، شارك في فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، حيث أحيا حفلًا بدار الأوبرا المصرية، قبل أيام، تحت قيادة المايسترو عادل عايش، إذ قدم أكثر من 10 أغنيات من أغنياته القديمة والحديثة، منها أغنيته الوطنية الشهيرة «بحبك يامصر».

وأعرب وائل جسار، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن هذا الحفل، حيث قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنه يحرص كل عام على التواجد في المهرجان لأنه حدث كبير ومهم ويحب مقابلة الجمهور المصري الذين يتفاعلوا معه بشكل كبير.