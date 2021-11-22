بطل الكارتنج المصري: أعود للمنافسات الدولية بدوري الجامعات البريطاني

قال فاروق رامي جاد، بطل سباق الكارتنج المصري، الملقب بـ«رووكي»، الذي بدأ مشواره الرياضي في الكارتنج عام 2016، وتوقف لمدة عام ونصف العام، إنّه سيعود للمنافسات الدولية مرة أخرى، بعد اشتراكه في دوري الجامعات البريطاني بإنجلترا، الذي أُقيمت اختباراته الجمعة 19 نوفمبر، واجتازها فاروق بنجاح.

رخصة القيادة البريطانية

وأوضح فاروق أنّه حصل على رخصة قيادة سيارات السباق البريطانية، والتي أهَّلته للاشتراك في أول سباق تقييمي يوم السبت 20 نوفمبر بمقاطعة ويلتون ميل البريطانية، حيث مثَّل جامعته ضمن فريق قوي ومتميز، مشيرا إلى أنّه لا يتوقع الحصول على مراكز متقدمة سريعا في الدورة الأولى بالنسبة له، ويخطط للاستفادة من الخبرات العالمية في السباقات الدولية.

رحلة «فاروق» مع السباق

وتابع أنّه بدأ السباق التقييمي من المركز الـ26، وتقدم للمركز الـ19 سريعا، لكن حادثا بين 4 سيارات أوقفه، وعاد للمركز الـ36، ثم تمكن من العودة طوال فترة السباق إلى المركز الـ25، ما اعتبره مدير الفريق علامة جيدة على خبرات المتسابق المصري، في تحويل خسائره إلى مكاسب، بغض النظر عن طبيعة الحلبة والسباقات في إنجلترا، والتي بالتأكيد تختلف تماما عن الظروف في مصر، كما يستعد فاروق في الفترة القادمة للدورة التالية التي ستقام في شهر فبراير 2022.