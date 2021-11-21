توفر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، خدمة الاستعلام عن رصيد السلع في بطاقة التموين، للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني، وحاملي البطاقات، من أجل معرفة قيمة الحصص والمقررات المخصصة لها، أثناء صرف السلع التموينية الشهرية.

خطوات الاستعلام عن رصيد السلع في بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- اختبار خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة

4- تسجيل الحساب برقم الهاتف وكلمة المرور التي تم اعدادهم أثناء انشاء حساب.

5- اضغط على ابدأ الخدمة.

6- سيظهر بيانات البطاقة اضغط على مربع أوافق على الشروط والأحكام،ثم اضغط التالي.

7- سيظهر أمامك بيانات البطاقة ورصيدك من الدعم.

ويتمكن المواطن من خلال إتمام هذه الخطوات عبر بوابة مصر الرقمية، من الاستعلام عن رصيد السلع في بطاقة التموين، لمعرفة السلع التي يصرفها لها البدال التمويني، الذي يصرف من خلاله التموين الشهري، ذلك بعد قراءة ماكينة صرف التموين لبيانات البطاقة التموينية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفرصة أمام كل المواطنين حاملي البطاقات التموينية، في صرف التموين الشهري طوال الشهر دون التقيد بموعد محدد، حيث تفتح منافذ صرف السلع التموينية أبوابها أمام المواطنين، يوميا منذ الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء لصرف السلع بالبطاقة التموينية.

ويتواجد على مستوى محافظات الجمهورية عدد 38 ألف منفذ بدال تمويني، و6300 منفذ لمشروع جمعيتي، و1300 فرع مجمع استهلاكي يوفر سلع التموين والسلع الحرة الأخرى لجميع المواطنين.

حصة بطاقة التموين من رصيد السلع

وتختلف حصة بطاقة التموين، من كمية السلع المقررة لها عن بطاقة أخرى طبقا لعدد أفراد البطاقة، حيث يحصل الفرد الواحد على البطاقة على 50 جنيها دعما شهريا من الحكومة، في صورة سلع عبارة، فيما يوجد عدد 64 مليون مواطن مقيدا عبر منظومة الدعم التموينية ضمن 23 مليون بطاقة تموينية، هو عدد البطاقات التموينية الصادرة في مصر.