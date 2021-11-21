المترو: أكشاك طبية بمحطتي العباسية والعتبة لتطعيم الركاب ضد كورونا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، قيام المترو بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بعمل وتجهيز أكشاك طبية جديدة، داخل بعض المحطات، لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، موضحًا أن هناك تعليمات مشددة على جميع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

أكشاك طبية بمحطتي العباسية والعتبة

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من تجهيز أكشاك طبية جديدة داخل محطتي العباسية والعتبة، ويتم تشغيلهما خلال ساعات، لتطعيم جميع الركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن تطعيم الركاب داخل محطات المترو اختياري، وأن هذه الخدمة توفر المسافة والجهد لدى الركاب، منوهًا بأن الشركة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

إقبال كبير من الركاب للتطعيم ضد كورونا

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل الركاب بمختلف محطات المترو، للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، منوهًا بأن هناك غرامات فورية يتم تطبيقها على جميع الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، داخل المحطات وعربات القطارات، تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه، للحد من انتشار فيروس كورونا، داخل المحطات، وللحفاظ على سلامة وأرواح الركاب.

المترو: جاهزون للتعامل الفوري مع الأمطار

وأشار عبدالهادي إلى أن شركة المترو استعدت جيدًا لمواجهة الأمطار، لعدم تأثر حركة مسير القطارات بالمحطات السطحية، مؤكدًا أن الشركة رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار لعدم تعطل حركة القطارات، منوهًا إلى أن جميع قطارات الخطين الأول والثاني تعمل بكامل طاقتهما الاستيعابية؛ لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.