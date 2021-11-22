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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:33 ص | الإثنين 22 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان، خاصة من الرجال.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا 

القمر في برجك يمهد أمامك الطريق للصعود والتقدم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

اليوم تبدو مبادرًا وساحرًا، ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

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