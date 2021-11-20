حظك اليوم برج السرطان السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان متلاعب بطبعه، كما أنه يتميز بالحنان والعاطفة، فهو يمتلك الكثير من المشاعر والعواطف التي يمكنه مشاركتها مع الآخرين، وهي كذلك ما تجعله شخصًا يمكن الوثوق به، كما أنه يمنح الدفء والحنان للجميع، وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

اليوم قد تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك، وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة، فقط حافظ على الكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يوليو.