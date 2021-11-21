حظك اليوم برج السرطان الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بشخصيته غامضة بشكل كبير، لا يبوح بأسراره إلى الأشخاص المقربين منه، كما أنه يتميز بالحنان والعاطفة، فهو يمتلك الكثير من المشاعر والعواطف التي يمكنه مشاركتها مع الآخرين، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد لتحافظ على اللباقة والهدوء في علاقتك بمن تحب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.