نجاح ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في عزل كفر الدوار «صور»

نجح أطباء الحجر الصحي بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، قبل قليل، في إجراء عملية لحالة ولادة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 35 عامًا مصابة بفيروس كورونا، محولة من مستشفى حميات أبو المطامير، وتعاني من أعراض حادة.

إجراءات مشددة لحماية المولود من الفيروس

وأجرى العملية للسيدة التي تدعى «ح.اب.ال» في مستشفى كفر الدوار، فريق طبي معالج مكون من إخصائي نساء وإخصائي تخدير، وفريق تمريض العمليات، عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية المولود من فيروس كورونا.

الأم في حالة صحية مستقرة

وأشار الفريق الطبي إلى أن الطفلة كاملة النمو، وفي حالة استقرار تام والأم في حالة صحية مستقرة جدا بعد العملية التي شارك فيها كل من «جلال عاطف، منسق عام الكورونا»، ومحمد بوادي «إخصائي النساء»، وتغريد النقيب «إخصائي النساء»، وسلمى سامي «نسا وتوليد» وممدوح جاد «إخصائي التخدير»، وإلهام حسن «إخصائي أطفال».

ومن جانبه، شكر الدكتور عمرو دويدار مشرف عام ومدير المستشفى، الفريق الطبي والفرق المعاونة على الجهد المبذول للارتقاء بالمستشفى وتقديم خدمة أفضل.

كان أطباء الحجر الصحي بكفر الدوار أجرى بداية الشهر الجاري عمليتي ولادة قيصرية لسيدتين مصابين بكورونا في آن واحد، حيث تم تجهيز غرفة العمليات وأجرى العمليتين بحضور طاقم طبي متكامل من أبناء المستشفى وتم إجراء العملتين بنجاح وسط إجراءات احترازية مشددة.