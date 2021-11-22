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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:33 ص | الإثنين 22 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك، وعليك أن تعمل في صمت.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

المريخ وعطارد في مربع برجك يدفعانك لاسترجاع ذكريات مؤلمة، حاول أن تقاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبرات الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

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