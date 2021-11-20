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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:37 ص | السبت 20 نوفمبر 2021
حظك اليوم لمواليد برج الأسد

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

يمتلك مولود برج الأسد العديد من المميزات منها أنه قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، فهو قيادي، وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة، وله قدرة رائعة على التنظيم والترتيب، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وأعمال وتعطي لذلك الأولوية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا 

رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بأوقات عاطفية حلوة ويجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

 

 

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