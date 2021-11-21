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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:21 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميزون بالكرم حد الإسراف، فمواليد برج الأسد لا يرون في إنفاق المال مشكلة كبيرة، ويؤثرون تضييعه على من يحبون، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بمشاركة الأصحاب والزملاء نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم الضغوط.. في الأفق أوقات رائعة تقضيها مع من تحب، وتنجح في أن تكسر الروتين.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

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