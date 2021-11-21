ترشح 449 طالبا لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة دمنهور

صرح الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات الاتحادات الطلابية على لجان الاتحاد المختلفة للعام الجامعي 2020/2021 بلغ 449 طالبا من كافة كليات الجامعة.

وأكد «عبيد»، في بيان، أن الجامعة ملتزمة باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية بداية من دخولهم الحرم الجامعي.

تفعيل الأنشطة الطلابية

كما أوضح، حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية من خلال القنوات الشرعية ممثلة في الاتحادات الطلابية، مؤكدًا الاستعداد التام للجامعة وكلياتها لإجراء الانتخابات بكل شفافية ونزاهة.

جدير بالذكر أن انتخابات اتحاد الطلاب انطلقت يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر وستستمر حتى يوم 2 ديسمبر المقبل وذلك بتنصيب رؤساء اللجان المختلفة على مستوى الجامعة ومن ثم تنصيب رئيس اتحاد الطلاب ونائبه بمختلف الكليات وتم ذلك وفقا للجداول المعلنة من قبل الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشهد جامعة دمنهور إجراءات احترازية مشددة بداية من تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الطلاب الغير متلقين للقاح كورونا، حيث تم الدفع بعدد من الفرق الطبية داخل كليات المجمع العلمي والبالغ عددهم 2، وتم الدفع بعدد 4 فرق طبية داخل المجمع الأدبي.

تقرير يومي عن أعداد الطلاب الذين تلقوا لقاح كورونا

كما أكد رئيس الجامعة على رؤساء الكليات بضرورة متابعة وضع تقرير يومي عن أعداد الطلاب الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا من خلال الفرق الطبية داخل المجمع، منوها على ضرورة ارتداء الكمامة بداية من اليوم الدراسي حتى الانتهاء منه.