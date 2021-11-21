«المصل واللقاح» تحدز المواطنين من تأثير التوتر على جهاز المناعة

حذَّر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، المواطنين من تأثير التوتر على جهاز المناعة وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي يمكن أن تسبب العديد من الأعراض الجانبية التي يمكن أن تسببها عملية التوتر على صحتهم، حيث يمكن أن تؤثر سلبا مع وجود بعض المضاعفات الأخرى التي تنعكس على وظائف الجسم المختلفة.

تأثير التوتر على جهاز المناعة يمكن أن يحدث الإصابة بالفيروسات

وأضاف الحداد، في تصريحات لــ«الوطن»، أن تأثير التوتر على جهاز المناعة يمكن أن يُحدث الإصابة بفيروس الإنفلونزا أو الإصابة بفيروس كورونا خلال تلك الجائحة التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الأشخاص الذين يعانون من التوتر في مختلف الأوقات، فعملية التوتر يمكن أن تسبب ضعف جهاز المناعة ويصبح مباحا لأي فيروسات أو بكتيريا تهاجم الجسم.

هناك العديد من أنواع التوتر التي قد تؤثر على جهاز المناعة

وقال الحداد إن هناك العديد من أنواع التوتر التي قد تؤثر على جهاز المناعة ومنها التوتر العصبي قد يتسبب في مشكلات صحية تصيب الجسم، حيث ينتج عن الإجهاد الشديد والضغوط النفسية التي تحدث بسبب العمل أو مشكلات الحياة اليومية.

الأضرار الناتجة عن التوتر العصبي

وتابع الحداد أن هناك العديد من الأضرار الناتجة عن التوتر على الصحة، لافتًا إلى أن التوتر العصبي لا يعد أمرًا خطيرًا في حالة حدوثه بشكل نادر، ولكن في حالة استمراره فيمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، وأبرزها:

- مشاكل الصحة العقلية

مثل: الاكتئاب، والعزلة، واضطرابات الشخصية.

- أمراض القلب والأوعية الدموية

مثل: ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.

- السمنة واضطرابات الأكل

مثل: النحافة المفرطة التي تسبب ضعف الجسم.