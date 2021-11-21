القصة الكاملة لمقتل تلميذة على يد صديق والدها.. «فشل في هتك عرضها فخنقها»

أمرت النيابة العام بحبس المتهم بقتل طفلة في المنوفية بعد فشله في اغتصابها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما انتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرحت بالدفن بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلبت التحريات النهائية بشأن الواقعة.

القصة بدأت صباح الخميس الماضي، حين ودعت الصغيرة والدتها وقبلت يدها بعدما أخذت منها مصروف المدرسة، وخرجت من منزلها مليئة بالنشاط كعادتها، وتوجهت نحو مدرستها، وعند وصولها إلى باب المدرسة فوجئت بصديق والدها يستوقفها، ويطلب منها الذهاب معه ليعطيها الحلوى، وبكل براءة أعطت الطفلة ظهرها للمدرسة وراحت معه، بعدما استدرجها إلى شقته محاولًا التعدي عليها واغتصابها، وتعالت صرخاتها محاولة الاستغاثة بالجيران، وخشية افتضاح أمره خنقها لتسقط جثة هامدة.

المتهم يتخلص من الجثة بقطعة أرض زراعية

وبعدما تأكد المتهم أن الطفلة فارقت الحياة، فكر في طريقة لإبعاد الجريمة عن نفسه، فحمل الطفلة وألقى بجثتها في قطعة أرض زراعية بجانب منزله، وأشعل النيران في حقيبتها المدرسية المدرسية داخل الأرض.

وفي منزل الصغيرة، جلست الأم تنتظر عودة طفلتها من المدرسة، ومر الوقت وعاد جميع أطفال القرية إلى منازلهم ما عدا طفلتها، أخبرت الجيران والأقارب واستمرت محاولات البحث عن الطفلة في كل مكان، ولكن دون جدوى، حتى أن أسرة الطفلة توجهت إلى منزل المتهم بحكم الصداقة التي تربط بينهما، ولكنه أخبرهم أنه لم ير الصغيرة، وبحث عنها معهم، حتى ورد بلاغ إلى مركز شرطة أشمون بالمنوفية بالعثور على جثة طالبة وبها آثار نزيف بالأنف.

جثة المجني عليها كانت بكامل ملابسها المدرسية، ولم تكن حقيبتها معها، وباستدعاء والدة المجني عليها قالت إن طفلتها خرجت صباحاً للتوجه إلى المدرسة ولم تعد ولم تبلغ بغيابها لانشغالها فـي البحث عنها، وبالبحث تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وتبين أنه مزارع وتربطه صلة صداقة بأسرة المجني عليها.

اعترافات المتهم بقتل الطفلة

واعترف المتهم أمام رجال الشرطة أنه انتظر المجني عليها قبل دخولها للمدرسة، واستدرجها إلى شقة خالية بالطابق الثالث في منزله وحاول التحرش بها، وعندما صرخت كتم أنفاسها خشية افتضاح أمره، ما أسفر عن وفاتها، وألقى جثتها الأرض المجاورة لمنزله.

وأضاف المتهم، أن أسرة المجني عليها سألته عنها فأنكر معرفته بمكانها، وبحث عنها معهم، وانتظر حتى الليل وتخلص من الجثة بمكان العثور المجاور لمنزله، كما أشعل النيران بالحقيبة المدرسية الخاصة بالطفلة في قطعة أرض زراعية خاصة به، وأرشد عن الحقيبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.