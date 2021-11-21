حبس قاتل الطالبة «شهد» في المنوفية.. استدرجها لمنزله للاعتداء عليها

أمرت النيابة العامة بأشمون، بحبس «ح.ش» المتهم بقتل الطالبة «شهد»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استدراج الطالبة لمنزله لمحاولة الاعتداء عليها جنسيا، وبعد رفضها خنقها حتى توفيت، ثم تخلص منها بإلقاء جثتها بجوار محول كهرباء بالقرب من مدرستها بقرية ساقية المنقدي.

مصدر أمني: المتهم صديق والدها المتوفى وحاول الاعتداء عليها

وكشفت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم صديق والد الفتاة المتوفى، وقام باستدراجها إلى منزله، وراودها عن نفسها لكنها رفضت، فخنقها حتى توفيت، ثم ألقى جثتها بالقرب من مدرستها بقرية ساقية المنقدي بالمنوفية، موضحا أن «شهد» طالبة في المرحلة الإعدادية، واختفت لمدة يوم قبل العثور على جثتها مقتوله بقريتها.

تفاصيل مقتل الطالبة شهد في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى عثور أهالي قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة الطالبة «شهد» والتي اختفت لمدة يوم بعد خروجها للذهاب إلي المدرسة، وبعد البحث عنها بكل مكان لم يُعثر عليها، وفي اليوم التالي وُجدت جثتها بجوار محول كهرباء بجوار مدرستها بالقرية.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور على جثة الطالبة، والتي حررت أسرتها محضرا باختفائها، ونجحت قوات الأمن ومباحث المنوفية في فك لغز القضية والقبص على المتهم «ح.ش»، 38 سنة، ومقيم بقرية ساقية المنقدي وهي نفس قرية الطالبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.