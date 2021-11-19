مقترحات من «غرفة المطاعم السياحية» لعودة الشيشة: تجذب السياح العرب

اقتراحات عدّة قدمها أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، خلال اجتماع الغرفة أمس الذي ترأسه عادل المصري رئيس الغرفة، وحضره أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، فضلًا عن مسؤولي وزارة السياحة والآثار، لحل بعض الأزمات التي تعوق عمل المطاعم السياحية وتحد من قدرتها على استعادة عافيتها وتحقيق هامش ربح جيد مثل تقديم الشيشة ومد مواعيد غلق المنشآت السياحية لساعات إضافية.

الإمارات والسعودية والأردن سمحت بتقديم الشيشة

وقال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة، إن الاجتماع ناقش مجموعة من الاقتراحات لعودة تقديم الشيشة مرة أخرى بالأماكن المفتوحة بالمنشآت والمطاعم السياحية، في ظل السماح بتقديمها ببعض الدول العربية الأخرى مثل السعودية والإمارات والأردن، فضلًا عن كونها أحد أهم عوامل جذب السياح خاصة العرب لتناول الطعام بالمنشآت السياحية.

الانتهاء من تطعيم أكثر من 95% من العاملين بالمطاعم

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أن مجلس إدارة الغرفة يرى أن عدم تقديم الشيشة حاليًا بالمنشآت السياحية ليس له ما يبرره في ظل تطعيم أكثر من 30 مليون مواطن مصري بالأمصال المضادة لكورونا، فضلًا عن الانتهاء من تطعيم أكثر من 95% من العاملين بالمطاعم السياحية، بالإضافة إلى أنه بات مسموحا بتداولها في بعض الدول التي تٌطبق ذات الإجراءات الاحترازية الموجودة بمصر كالإمارات والسعودية والأردن.

وأشار فتحي، إلى أن الغرفة قدمت عدد من المقترحات خلال الاجتماع إلى أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ليعرضها على اللجنة الوزارية لأزمة كورونا التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منها البدء بالسماح بتقديم الشيشة في بعض المناطق السياحية أولًا وفي حال نجاح التجربة وعدم وجود آثار سلبية للشيشة يتم تطبيقها بمدن أخرى وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتابع فتحي، بأن هناك شيشة تستخدم لمرة واحدة يتم التخلص منها من قبل الزبون بعد الانتهاء من شربها، موضحا أن هناك اقتراحات أخرى سيتم العمل بها حال الموافقة على عودة تقديم الشيشة بالمطاعم السياحية، وذلك حرصا على الصحة العامة، لافتًا إلى أن كافة المنشآت السياحية تكبدت خسائر كبيرة جراء منع تقديم الشيشة خلال الشهور الماضية.