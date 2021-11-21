عاجل.. رئيس الوفد يفصل محمد مهاود من الحزب ويحرر بلاغا ضده

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، قرارًا بفصل العضو محمد عبدالمنعم مهاود، من الحزب وكافة تشكيلاته.

وكلف رئيس الوفد، بحسب بيان صادر عن الحزب منذ قليل، الشئون القانونية بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في كافة الوقائع الجنائية، التي دأب على نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب البيان.

رئيس الوفد: الوقائع المنسوبة تستهدف إحداث فتنة

وأضاف رئيس الوفد: "الوقائع تتضمن نشر أخبار كاذبة عن الحزب ورئيسه وقياداته من شأنها إحداث فتنة وتعريض كيان الحزب للخطر بما يمثله من كيان سياسي يشكل جزءا أساسيا من النظام السياسي المصري، الذي يقوم على التعددية الحزبية تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور وتشكيل جرائم جنائية مؤثمة قانونا، هذا فضلا عما يشكله من جرائم أخرى، وكذا ما قد تسفر عنه التحقيقات لمن يساهم معه فاعلا أصليا أو شريكا".

وأشار رئيس الحزب الوفد إلى أن هذا القرار جاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة الحزب وعلى قرار تفويض رئيس الحزب من الهيئة العليا بجلستها المنعقدة في28 أكتوبر الماضي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب.

وكان حزب الوفد قد أعلن في وقت سابق إلى الحزب يتعرض لمؤامرة، بحسب وصفه، وأنه تصدى لهذه المؤامرة حفاظًا على تاريخ الوفد وثوابته الوطنية.