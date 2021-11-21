كيف تبلغ عن تجمعات الأمطار في منطقتك مع استمرار الطقس السيئ

شهدت العديد من محافظات مصر سقوط أمطار متوسطة وغزيرة رعدية على بعض الأماكن، كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى توقعات الخبراء باستمرار سقوط أمطار متوسطة خلال الساعات المقبلة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتزامنا مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار يعاني الكثيرون من تجمعات المطر في محيطهم السكني ويسبب لهم صعوبة في الحركة وإزعاجا كبيرا، لذا خصصت محافظة القاهرة، أرقامًا ساخنة للإبلاغ عن أي عوائق تواجه المواطنين.

أرقام للإبلاغ عن تجمعات الأمطار

أرقام للإبلاغ عن الطوارئ وتجمعات الأمطار، هي 23912136، 23907141.

كما تم تشغيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات المواطنين عن أماكن تجمعات المياه لشفطها.

وتم تخصيص رقم 125 خاص بشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورقم 121 خاص بشركة الكهرباء، ورقم 175 خاص بشركة الصرف الصحي بالقاهرة في حال حدوث أي طوارئ ولتلقى الشكاوى.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 22 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.