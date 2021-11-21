السكة الحديد ترفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة الأمطار

رفعت هيئة السكة الحديد حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة الشبورة والتقلبات الجوية وتساقط الأمطار، من خلال إجراء الصيانات الدورية للقطارات قبل ساعات التشغيل، وتخفيض سرعة القطارات تزامنا مع تساقط الأمطار، علاوة على إعطاء سائقي القطارات توجيهات عاجلة، لمواجهة الطقس السيئ وتساقط الأمطار على قضبان السكك الحديدية، أثناء سير الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة رغم سقوط الأمطار

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنّ حركة سير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم على خطوط السكك الحديدية، وهناك بعض التأخيرات بسبب أعطال مفاجئة في تراكات بعض أبراج الإشارات، إثر الأمطار التي حدثت في العديد من المحافظات، موضحا أنّ العمل يسير على قدم وساق داخل محطات السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وجرى إرسال توجيهات عاجلة لسائقي القطارات بتخفيض سركة القطارات، مع هطول الأمطار بغزارة على القضبان، لمنع وقوع أي حوادث.

سبب تأخر حركة القطارات

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ هناك بعض المناطق بالسكة الحديد تأثرت بسقوط الأمطار، أمس، ومنها بنها والمنطقة الواقعة بين قليوب والقاهرة، ما تسبب في تأخر حركة القطارات في الوصول للمحطات المقررة لأكثر من 70 دقيقة، نتيجة استخدام مسؤولي الحركة الأوامر الكتابية لتحذير سائقي القطارات في المناطق المعطلة وفقا لتعليمات السكة الحديد.

أبوالمكارم: جاهزون للتعامل مع الأمطار في أي وقت

ومن جهته، أكد المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، انتظام حركة القطارات، فضلا عن وجود تعليمات مشددة بتخفيض سرعة القطارات في المناطق التي تشهد هطول الأمطار بغزارة، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير التشغيل.

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار من كارثة بمحطة شبرا الخيمة

وتوقفت حركة قطار رقم 554 ركاب منوف بعربات محسنة خط (منوف - طنطا)، أمس، فور خروجه من محطة قطارات شبرا الخيمة، والذي كان مقررا وصوله إلى محطة رمسيس في الساعة التاسعة مساءً أمس، حيث تسبّبت العناية الإلهية ويقظة السائق، في إنقاذ القطار قبل خروجه عن مساره، بعدما تمكن السائق من رؤية معدن حديدي أعلى القضبان، وباستبيان الأمر تبيّن وجود جنزير معدني يربط التحويلة والقضبان من الجهة المخصصة لمسير القطارات.