وزيرة الثقافة تعلن مد فترة الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مد فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، حتى 25 نوفمبر الجاري.

وزيرة الثقافة: منح جائزة لأفضل ناشر عربي

وقالت وزيرة الثقافة إن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الإدارية العليا للمعرض، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناشرين للمشاركة، مضيفةً أنه يأتي ضمن خطوات دعم صناعة الكتاب والنشر، مؤكدة موافقة اللجنة على مقترح منح جائزة لأفضل ناشر عربي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب.

يذكر أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتحل عليه اليونان ضيف شرف.