سحر السنباطي: استراتيجية لإعداد الطفل المصري لمواكبة الجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن هناك إستراتيجية قوية تعمل عليها الدولة، تستهدف من خلالها إعداد الطفل المصري بشكل قوي تجعله يواكب تطور الجمهورية الجديدة.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة ، أن هذه الإستراتيجية تعمل عليها الدولة منذ عام 2018، وسيستمر العمل عليها حتى 2030، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الأطفال.

وأضافت «سحر»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، اليوم الأحد، أن هذه الإستراتيجية مترجمة إلى خطط وأهداف بعضها يحقق على المدى القصير، والآخر على المدى البعيد.

المجلس القومي للأمومة والطفولة: الرئيس السيسي يوجه دائما بضرورة الاهتمام بالطفل

وأشارت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بالطفل المصري، ويوجه دائما بضرورة الاهتمام بنشأته وصحته وإعداده للمستقبل بالشكل اللازم لمتطلبات العصر الحالي.

رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة: العام الحالي شهد إصدار عدد من القوانين تخدم مصلحة الطفل المصري

وأوضحت أن عددا من هذه الأهداف القريبة كان ما شهده عام 2021، من التصديق على عدد كبير من القوانين هدفها حماية الطفل المصري، موضحة أن من أهم تلك القوانين، كان قانون تجريم ختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية، وتشديد العقوبات على كل من يدعو أو يروج أو يقوم بهذا الفعل.

وأردفت أن نفس العام شهد أيضا إصدار قوانين لمناهضة التحرش، وقانون أخرى لمناهضة التنمر وتشديد عقوباته، إلى جانب الحرص على سرية البيانات بالقضايا الخاصة.

ولفتت رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى أنها تتجه اليوم إلى محافظة أسوان، حتى تشارك أطفال المدارس هناك باحتفالات أعياد الطفولة، التي تشارك بها مؤسسة حياة كريمة أيضا.