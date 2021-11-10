طبيب: التغذية المدرسية من أهم مشروعات الجمهورية الجديدة

قال الدكتور مروان سالم، استشاري التغذية العلاجية، إن مشروع التغذية المدرسية من أهم مشروعات الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع وفقا لإحصائيات السمنة والتقزم والأنيميا، من أجل تخصيص المواد الغذائية المطلوبة، وفقا لاختلاف الأعراض الصحية بمختلف المحافظات.

80% من مخ الطفل يتكون في أول عامين

وأضاف سالم خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن التغذية في أول 1000 يوم من عمر الطفل بالإضافة إلى الـ9 أشهر التي يقضيها الجنين في بطن الأم من أهم الأمور المتعلقة بالتغذية الصحية، لأن 80% من مخ الطفل يتكون في أول عامين، وإذا فشلت الأم في تغذية الطفل، فإن مخ الطفل لن يكون مكتملا.

95% من الأمراض بعد الأربعين سببها سوء التغذية

وتابع استشاري التغذية العلاجية، أن 95% من الأمراض التي يصاب بها الإنسان في فترة ما بعد الأربعين سببها سوء التغذية في أول عامين، مشيرًا إلى أن كل مرحلة من مراحل الطفولة لها احتياجات غذائية معينة يجب أن توفرها الأم، من خلال الاهتمام بتغذيتها في أول 9 أشهر والحصول على الكالسيوم والفوليد أسيد والفيتامين دي والمغنسيوم والحديد بتناول الكبدة واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء: «لو الأم نباتية هتجيب الحديد منين؟!».

الدولة المصرية بلغت مرحلة كبيرة من التقدم

وأكد مروان سالم، على أهمية المبادرات الرئاسية الخاصة بمتابعة الحمل والكشف على الأجنة، موضحًا أن الدولة المصرية بلغت مرحلة كبيرة من التقدم وأصبحت تهتم بالأجنة والأطفال منذ مراحل الطفولة المبكرة، حيث يفحصون للتأكد من خلوهم من 20 مرضًا لتجنب المشكلات الصحية الكبرى.

البسكويت المقدم في الوجبة الغذائية المدرسية مضاف إليه الحديد والكالسيوم

وأوضح سالم أن البسكويت المقدم في الوجبة الغذائية المدرسية مضاف إليه الحديد والكالسيوم وكل العناصر التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة السنية، ومن ثم فإن ملمسه سيكون مختلفا عن ملمس البسكويت الذي يباع في الأسواق، وبالتالي فإنه يمثل وجبة غذائية كاملة وممتازة.

ولفت سالم إلى أنه يتم زيادة اللبن المقدم إلى الأطفال ولن تتجاوز كميتها 400 مللي في اليوم الواحد، لأنه إذا زاد عن هذه الكمية قد يؤدي إلى إصابة الطفل بنزيف في المعدة.