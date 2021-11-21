تعرف على سبب اعتزال سهير البابلي الفن وارتدائها الحجاب

رحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز الـ86 عاماً، بعد رحلة طويلة من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو الدرامية، أنهتها بارتداء الحجاب واعتزال الفن.

سبب ارتداء سهير البابلي الحجاب

عام 1997، قررت سهير البابلي ارتداء الحجاب واعتزال الفن، وكان ذلك لسببين؛ الأول هو تأثرها بارتداء ابنتها نيفين الحجاب، وهي مشغولة بالأعمال الفنية، قائلة: «بنتي اتحجبت وأنا لأ، لازم أعمل زيها عشان أرضي ربنا».

وتمثل السبب الآخر في علاقتها بإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي كان صاحب الفضل في ذلك على حد وصفها، مشيرة في تصريحات تليفزيونية لها، أنه لم يقل لها نصا «اتركي الفن أو اعتزلي»، لكنه شجعها على اختيار وتنقية أدوارها.

آخر أعمال الفنانة سهير البابلي

وكان آخر أعمال سهير البابلي الفنية، مسلسل «قلب حبيبة» عام 2005، وهو من تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج خيري بشارة، تبدأ الأحداث من سبعينات القرن الماضي حول حبيبة الأرملة التي توفي زوجها وترك لها ولدين هما «مواس» الذي يدير مصنع والده و«مصطفى» الطالب في كلية الزراعة، بالإضافة إلى ثروة تبلغ خمسين فدانا ومصنع للطوب وعمارتين في أسيوط، وتتفرق مسارات الحياة بين الولدين وتختلف طموحاتها.

وفاة سهير البابلي

وكشف رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، إن الأخيرة توفاها الله داخل أحد مستشفيات منطقة السادس من أكتوبر منذ ساعة تقريباً.

وقال طعيمة في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن سهير البابلي، أفاقت من غيبوبتها قبل وفاتها بساعة تقريباً، ورددت الشهادة 3 مرات، بحسب قوله، لأنها كانت تشعر أنها في طريقها للموت.

وأوضح طعيمة، أنه لم يتم الاستقرار على مكان الجنازة حتى الآن، وتحددها الأسرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

تطورات حالة سهير البابلي قبل وفاتها

وكانت سهير البابلي قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، قبل أيام، استلزمت إيداعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتبين إصابتها بجلطة على الرئة، فضلاً عن إصابتها بنوبة سكر تسببت في دخولها بغيبوبة، وهو ما أثر بالسلب علي عضلة القلب.