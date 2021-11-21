الحداد: مصر ستسمح بمنح لقاح فايزر للحوامل قريبا بعد إقراره عالميا

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الدولة اتجهت إلى تطعيم الأطفال من سن 15 عاما ضد فيروس كورونا رغم أن إصاباتهم خفيفة، لكنهم «قنابل موقوتة» في نقل العدوى لذويهم والمدرسين، وبالتالي فإن تطعيمهم يستهدف حماية ذويهم من نقل العدوى، موضحًا أن الدولة استوردت جرعات كبيرة من لقاحات فايزر، وثبتت فاعليته علي الأطفال بنفس الجرعة التي سيحصل عليها الكبار دون أي مشكلات صحية عليهم، وقريبا سيتم إقراره في مصر للحوامل، وبخاصة أنه أقر على مستوى العالم.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أنه جرى اختبار لقاح فايزر –عالميا- وثبت فعالية عالية جدا في تطعيم الأطفال والمرضعات والحوامل وبالتالي فإن مصر أقرت التطعيم به للفئة العمرية من 15 سنة إلى 18 سنة.

تلقيح 40 مليون مواطن حتى الآن بتطعيمات كورونا

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الدولة المصرية لقّحت نحو 40 مليون مواطن حتى الآن، حيث ظهرت أعراض جانبية معتادة على غرار ما يحدث في اللقاحات الأخرى مثل ارتفاع حرارة بسيط ويتم التعامل معها بالطرق التقليدية مثل الأدوية المخفضة للحرارة.

وأشار إلى أنه يتم تأجيل الحصول على أي لقاحات بما في ذلك تطعيمات كورونا في حالة وجود أي اعراض برد أو اعراض تنفسية، إذ يتم الانتظار حتى زوال الأعراض والحصول على اللقاح.