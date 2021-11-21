نجوم الفن ينعون سهير البابلي بأشهر أعمالها: وداعا بكيزة هانم

«بكيزة هانم الدرمللي، والأستاذة عفت، وسكينة وسوسكا»، كلها أدوار شهيرة عالقة في ذهن الجمهور باسم الفنانة سهير البابلي التي وافتها المنية، منذ قليل، عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما، لتتحول صفحات نجوم الفن والإعلام على مواقع التواصل إلى دفتر عزاء لنعي الفنانة سهير البابلي.

وحرص نجوم الفن على نعي سهير البابلي التي جاءت من مدينة المنصورة ليسطع اسمها في سماء الفن، بأشهر الشخصيات التي جسدتها على مدار مشوارها الفني، وأعمالها التي تجاوزت الـ100 عمل بين مسرحية وفيلم ومسلسل.

نجوم الفن ينعون سهير البابلي

وجه رامي رضوان نعيه إلى سهير البابلي، من خلال دورها في مسلسل «بكيزة وزغلول» الاشهر للفنانة الراحلة، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا بكيزة هانم الدرمللي ‏صاحبة الروح الحلوة».

ومن ناحيته، وقال نعاها الفنان حسام داغر، قائلا: «مع السلامة يا سوسكا، مع السلامة يا سوكيناناه، مع السلامة يا بكيزة هانم.. مع السلامة يا ناظرة الكوميديا وأبلة مدرسة المشاغبين.. مع السلامة يا أستاذة سهير كان لازم تعلقينا وتحبيبينا فيكي قوي كده.. أهو الوجع شديد والفراق مر يا حبيبة.. يا بختهم بيكي في الآخرة.. الأستاذة راحتلهم».

ونعاها الفنان أحمد فتحي، قائلا: «ورحلت بكيزة هانم وداعا الفنانة الكبيرة سهير البابلي»، كما نعتها الفنانة إنجي وجدان قائلة: «مع السلامة بكيزة هانم سهير البابلي».

وقال عنها الإعلامي شريف مدكور: «بكيزة هانم الأستاذة سهير البابلي الله يرحمك يا حبيبه الكل».

سهير البابلي

ولدت في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، عملت في المسرح وقدمت العديد من الأعمال الناجحة إلى جانب الكثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، مشوارها الفني يتجاوز 100 عمل.

ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية «مدرسة المشاغبين» وتجسيد دور الأستاذة عفت عبدالكريم، ومسلسل «بكيزة وزغلول» وأشهر أدوارها بكيزة هانم الدرمللي، وسكينة في مسرحية «ريا وسكينة»، وسوسكا في مسرحية «العالمة باشا»، ونشوى هانم في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».