برلمانية: السيسي حقق طفرة بعودة مصر من جديد لقلب القارة الإفريقية

قالت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها كانت في زيارة لدولة جيبوتي، في اجتماع للاتحاد البرلمان الأفريقي، ولمست ضرورة تغيير الخطاب الموجه من مصر تجاه القارة الأفريقية، إذ أن الخطاب لا بد أن يكون بآليات مختلفة، موضحة أن مصر حاليًا، في إطار للتأكيد على تبادل العلاقات والتفاعل، وهو ما يوصلنا للعلاقات المستقبلية الناجحة ذات المصالح المشتركة التي نرغب فيها.

لمست مجهودات الدولة المصرية في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية

وأضافت «أبو شقرة»، خلال حوارها في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنها أثناء زيارتها لدولة جيبوتي، كان هناك انتخابات حول منصب نائب رئيس لجنة المرأة في اتحاد البرلمان الأفريقي، وتمكنت من الفوز بالمنصب بفارق كبير أمام منافسه من دولة مالي، «في هذا الوقت، لمسنا مقدار مجهودات الدولة المصرية في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في الفترة الأخيرة».

الدولة تتحرك بكل طاقتها على كل المستويات في قارة أفريقيا

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق طفرة في العودة بقوة والإدراك السريع، أننا بحاجة فعلًا نحو العودة بقوة لقلب أفريقيا في كل المجالات، والدولة تتحرك بكل طاقتها على كل المستويات، فعندما تولى الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019، كان يحاول في كل المحافل أن يوصل صوت القارة الأفريقية.

الشعوب الأفريقية تُحب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

وأوضحت أن منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ودعمه لحركات التحرر، وتسليحه للجيوش، وبناء جيوش قوية، وحتى الآن يحكي التاريخ الأفريقي عنها، وهو ما نلمسه حتى الآن في كل الدول الأفريقية الشقيقة، وحبهم الكبير للرئيس الراحل عبدالناصر، كما أن حادث أديس أبابا، وما مثله من شبه انقطاع عن القارة الأفريقية، جمد علاقاتنا مع الدول الأفريقية، خاصة أن الدبلوماسية الرئاسية كانت متراجعة هذه الفترة.