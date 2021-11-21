الشريف: الأمطار فاقت طاقة استيعاب شبكات الصرف بالإسكندرية عدة مرات

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأمطار لم تتوقف منذ 48 ساعة، وما زالت الشوارع الجانبية والأحياء العشوائية مليئة بمياه الأمطار، موضحًا أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإسكندرية منذ، أمس الأول، قد فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة عدة مرات.

محافظة الإسكندرية ستكون خالية من مياه الأمطار خلال 48 ساعة

وأضاف «الشريف»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن محافظة الإسكندرية ستكون خالية تمامًا من المياه بالشوارع خلال 48 ساعة، حيث إن جميع معدات وسيارات الصرف الصحي بجميع الجهات تعمل بكامل طاقاتها وبشكل متواصل على مدار الساعة لكسح تراكمات الأمطار الغزيرة، التى شهدتها المحافظة، وجارى تحديث الأسطول الصحي وتطوير شبكات الصرف الصحي.

السيسي أمر بتوفير 1.3 مليار جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير مليار و300 مليون جنية لتطوير شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية لمواجهة نوة الأمطار، وغدًا سيكون هناك استمرار في الدراسة في المدارس والجامعات بعد تحسن الأحوال الجوية، مؤكدًا أن المحافظة اعتادت على مثل هذه الأجواء التي تستمر لأربعة أشهر بداية من آخر شهر أكتوبر حتى أوائل شهر فبراير، مؤكدا أن استعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار هذا العام كان غير عادي.

وأوضح أن شارع خالد ابن الوليد بالإسكندرية شهد تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار، صباح الأحد، كما أن فرق الحماية المدينة والدفاع المدني نفذت أعمال شفط المياه من الشارع لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.