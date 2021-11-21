رامي صبري يحتفل بتصدر أغنية «هموت من غيرها» تريند يوتيوب

احتفل الفنان رامي صبري عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنيته الجديدة «هموت من غيرها» تريند رقم 1على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وعلق «رامي» قائلا: «رامي صبري رقم واحد على اليوتيوب».

كما احتفل رامي منذ أيام بنجاح الأغنية التي حققت مليون مشاهدة عبر إنستجرام بعد ساعات قليلة من طرحها.

وعلق رامي قائلا: «مليون مشاهدة عبر إنستجرام وتريند يوتيوب في مصر والوطن العربي».

وقبل طرح الأغنية حرص رامي صبري للترويج لأغنيته الجديدة عبر موقع الفيديوهات والصور أنستجرام، بنشر مقطع من الأغنية وعلق عليه قائلا: «هموت من غيرها اسمعوا الأغنية كاملة على اليوتيوب».

كلمات أغنية «هموت من غيرها»:

أوقات الحاجة اللي في إيدنا.. اللي إحنا عليها

اتعودنا بنقول إنها مضمونة وباقية ومش هتروح

وأنا دايما كنت بعيد عنها قال إيه فاكر نفسي ضامنها

مش عارف إني سايبها كتير قلبها مجروح

وأنا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش هيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ما كنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها وهموت من غيرها، هموت من غيرها.

أنا عايش تايه في الدنيا عمرها ما سبتني ولو ثانية وحشاني بجد ونفسي أشوفها وخايف أقول

ودي مش عايزاني في دنيتها من كتر القسوة اللي شافتها أهي راحت مني وبعدت عني وأنا المسئول

وأنا بغلط كانت بتحذرني تقولي بلاش هيجيلك يوم فعلا تخسرني مبسمعهاش

ونسيتها وعمري ما كنت بحافظ على مشاعرها والقلب القاسي أهو خسرها وهموت من غيرها، هموت من غيرها.