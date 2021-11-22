التعليم تعلن الأوراق المطلوبة من المدرسة مع استمارات الشهادة الإعدادية

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوب تسليمها من المدرسة مع استمارات التقدم الخاصة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 للجنة القيد في المديرية.

8 أوراق لاستمارات التقدم للشهادة الإعدادية

وترصد السطور التالية الأوراق المطلوب تسليمها من المدرسة، مع استمارات التقدم الخاصة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي، كما يلي:

- محضر توزيع أعمال لجنة تحرير استمارات التقدم.

- محضر توزیع أعمال لجنة المراجعة على كشوف 12 د.

- 3 نسخ من كشوف 12 د النهائية بعد المراجعة دون كشط أو تصويب تطبع من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتعتمد وتختم.

- طباعة كشف الطلاب المسددين المطابقة للاستمارات الورقية.

- كشف بطلاب الدمج «مسلسل - اسم الطالب – نوع الإعاقة - الرقم القومي» معتمدا من المدرسة، وحال عدم وجود طلاب دمج يستبدل الكشف بإقرار من مدير المدرسة بعد وجود طلاب دمج معتمد ومختوم.

- تفويض من مدير المدرسة لمن ينوب عنه في تسليم الاستمارات للجنة القيد معتمدا ومختوما.

- تجمع الصورة الرابعة التي أحضرها الطالب في ظرف مغلق بإحكام مدونا عليه اسم المدرسة والإدارة لجميع طلاب المدرسة، شرط أن يكون مدونا عليها اسم الطالب رباعي ولا يوجد بها أختام.

- توضع صور الاستمارات الإلكترونية مرفقا بها الصورة الثانية لشهادة الميلاد في مظروف منفرد يُسلم إلى إدارة الإحصاء للمراجعة.

تعليمات تخص الإدارات التعليمية لتحرير استمارات التقدم

- متابعة تنفيذ تعليمات تحرير استمارات التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية العامة 2021-2022 بالمدارس التابعة لها.

- تسليم استمارات التقدم بديوان المديرية الخاصة بالغرفة لأعضاء لجنة القيد بالمديرية والعمل يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

- يحرر كشف خاص بطلاب الدمج من إدارة التربية الخاصة بكل إدارة تعليمية «مسلسل - المدرسة اسم الطالب - نوع الإعاقة – الرقم القومي» ويتم اعتماده ويسلم بإدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.