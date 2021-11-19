تنبيهات عاجلة للمدارس بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية 2021-2022

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من التعليمات للمدارس بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية 2021-2022، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات وتنفيذها بدقة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تعليمات تحرير استمارات الشهادة الإعدادية

-اختيار مجموعة متميزة من العاملين بالمدرسة «مشرفين - مراجعين» للإشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم ومراجعتها بكل دقة ومطابقتها بشهادات ميلاد الطلاب والاستمارة الإلكترونية، ويتم كتابة اللجنة المشكلة في كشوف والتوقيع عليها من المشرفين والمراجعين بالاسم الثلاثي.

-مراجعة الاستمارة البيضاء الواردة من المخازن ومطابقتها، ولن يعتد بالاستمارة المصورة لمخالفتها للنموذج المرسل من وزارة التربية والتعليم.

-يحرر كشف بطلاب الدمج معتمد ومختوم ويسلم مع استمارات التقدم للجنة القيد.

-تقوم لجنة المراجعة بتدقيق بيانات الطالب مع مسئول تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بالمدرسة ومطابقة البيانات حرفياً من حيث «الاسم كاملا من شهادة الميلاد - تاريخ الميلاد - الرقم القومى – كود الطالب - الديانة – النوع - تسجيل نوع الإعاقة لطلاب الدمج».

-مراجعة كشوف (12 د) التي سيتم تسليمها مع كشف المسددين ومطابقتها مع الاستمارات.

-تطبع كشوف (12 د) من خلال موقع الوزارة عدد 4 نسخ وتراجع جيداً مع الاستمارات بعد تصويب الأخطاء على الموقع ويعاد طبع الاستمارات الإلكترونية التي بها أخطاء وصوبت ويتم توقيع اللجنة المكلفة بالاشراف والمراجعة وتعتمد وتختم وترسل ثلاث نسخ أصلية ويحتفظ بنسخة أصلية بالمدرسة للرجوع اليها عند اللزوم.

-يتم مراجعة الأبجدة الخاصة بالطلاب ومطابقتها مع كشف (12 د) المطبوع من موقع الوزارة.

-توضع الاستمارات في حوافظ للحفاظ عليها نتيجة للنقل من المدرسة إلى المديرية.

-يتم كتابة اسم المدرسة والإدارة التابع لها وعدد الطلاب بنين – بنات على كل حافظة.

-يتم تدبيس صورة الاستمارة الإلكترونية مع الصورة الثانية لشهادة الميلاد ووضعهما في حافظة لتسليمهما لإدارة الإحصاء للمراجعة.