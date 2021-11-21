مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية

أشاد النائب مصطفى بكري بالتواجد التنظيمي الكبير لحزب حُماة الوطن في الشارع المصري، مُضيفًا أن احتفالية «شُكرًا سيادة الرئيس» التي نظمها الحزب، التي تأتي في ذكرى مولد الرئيس، تُذكرنا بالإنجازات الحقيقية التي تحققت في أرض الواقع.

مصطفى بكري: هناك التفاف شعبي حول حماة وطن

وقال «بكري» في تصريحات صحفية، على هامش حضوره مؤتمر شكرا ياريس الذي أقامه حزب حماة وطن بالإسكندرية، أن النخبة التي تواجدت في الاحتفالية، هي خير تعبير عن الالتفاف الشعبي حول الحزب وحول القيادة السياسية، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن قدم الكثير من الندوات والاحتفاليات التي يحرص دائمًا أن يتواجد فيها.

بكري: لحزب حُماة الوطن قيادة تاريخية

وأكد النائب أن لحزب حُماة الوطن قيادة تاريخية، وأن للحزب توجه فكرّي نعتز به جميعًا، وهو الدفاع عن الدولة الوطنية، وعند سؤاله عن رؤيته لمُستقبل حزب حُماة الوطن، قال «بكري» أنه يتوقع مزيد من التشعُب والتواجد الحقيقي للحزب في الشارع المصري، مُشيدًا بتاريخ الحزب وتاريخ قادته.

وذكر أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبرى في الداخل والخارج، ورغم ذلك رئيس الجمهورية له إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من بينها إنقاذ مصر من حرب أهلية طاحنة، وتعد التجربة المصرية علامة مهمة في المنطقة.

إعادة هيكلة أمانة الإسكندرية

جاء ذلك على هامش تنظيم حزب حماة الوطن قطاع غرب الدلتا وأمانة الإسكندرية احتفالية بعنوان «شكرًا سيادة الرئيس»، بحضور قيادات الحزب والجهات التنفيذية بالإسكندرية والبحيرة وعدد من نواب البرلمان وممثلو منظمات المجتمع المدني، وتأتي الاحتفالية بالتزامن مع تدشين مقر الحزب الرئيسي بالإسكندرية وإعادة هيكلة أمانة الإسكندرية.

وأكد اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بالحزب، على أن الضمان الوحيد لمستقبل وطننا مصر هو الوحدة الحقيقية متقدمًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه الأمن والاستقرار، وإعادة دور مصر الرائد في المنطقة، وإعادة الأمل في نفوس المصريين، وبناء جمهورية جديدة بمنظومة قيم حقيقية.

المواطن هو أساس عمل حزب حماة الوطن

وقال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب «حماة الوطن»، أن الوطن والمواطن هم أساس عمل حزب حماة الوطن، فالحزب لا يريد شيئا سوى توفير الخدمات الحقيقة للمواطنين، وبالفعل بدأت ظهور تلك الخدمات على أرض الواقع.

وأشاد «نصير» بمشروعات الدولة التي تستهدف المواطن المصري البسيط، مضيفًا أن دور الأحزاب السياسية هو دعم الدولة بكل قوة، ومساعدة القرى الأولى بالدعم، وأن حزب حماة الوطن من الأحزاب التي استطاعت الوصول للقرى في أسوان لتقديم الدعم للمواطنين عقب موجة السيول الأخيرة.

ودعا نصير القائمين على العمل الحزبي إلى المشاركة المجتمعية التي تعود بالنفع على المواطن المصري، ودعم الدولة وأجهزتها حتى تستطيع تلبية احتياجات المواطنين.