محافظة القاهرة: عودة الدراسة غدا بكل طاقتها ولا نية لتعليقها مرة أخرى

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية، وكانت المحافظة على علم بموجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة قبل حدوثها، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى اعتبارا من يوم الجمعة، والجميع كان على أتم الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

تعليق الدراسة اليوم كانت احترازية فقط في حالة تجدد الأمطار

وأعلن «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، عودة الدراسة غدًا بكامل طاقتها ولا نية للتعليق مرة أخرى، إذ أن تعليق الدراسة اليوم كانت احترازية فقط في حالة تجدد الأمطار، لذلك قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمس تعطيل الدراسة اليوم.

رفع كفاءة شبكات محطات الصرف الصحي

وأشار المتحدث باسم محافظة القاهرة، إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في شركة الصرف الصحي، استعدت أيضا، برفع كفاءة شبكات محطات الصرف الصحي لرفع المياه، كما أن رؤساء الأحياء كانوا متواجدين ميدانيا عند سقوط الأمطار، وتم الدفع بـ125 شفّاطا على مستوى المحافظة، وتم التعامل مع الأمطار فور هطولها، وجرى رفع جميع التراكمات المؤثرة.

نتابع الحالة المرورية في الشوارع

وأكد المتحدث باسم محافظة القاهرة: «نتابع الحالة المرورية في الشوارع، ولا توجد تراكمات إذ أننا نتعامل معها أولا بأول، ولم نتلقَ أي استغاثات من المواطنين، كما لم نتكبد أي تلفيات بخلاف سقوط 3 أشجار، و3 أعمدة إنارة ولافتتين إعلانيتين بسبب شدة الرياح».