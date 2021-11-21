أطفال كفر الشيخ يحصدون المركز الثالث في المشروع القومي للموهبة

حصل أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة والمقامة بنادي طلائع الجيش التي أقيمت في الفترة من 15 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للاعبين المتميزين، مؤكداً تكريمهم، بديوان عام المحافظة قريبا.

أسماء اللاعبين الفائزين

حصد محمد حاتم محمود المركز أول جمهورية وزن 65 كيلو، لاعب مركز واعدين كفر الشيخ، أحمد باسم مركز أول جمهورية وزن 57 كيلو لاعب مركز واعدين مطوبس، كما استطاع محمد شوقي الحصول على المركز الثالث جمهورية وزن 53 كيلو لاعب مركز واعدين مطوبس، وتمكنت نجمة تايكوندو واعدين كفر الشيخ جني صلاح عبدالبديع، من تحقيق مركز ثالث جمهورية وزن 59 كيلو.

1500 لاعب ولاعبة مشاركين في بطولة الجمهورية

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن محافظة كفر الشيخ حصلت على المركز الأول في الترتيب العام من أصل 176 هيئة رياضية ونادي ومركز شباب، بواقع 1500 لاعب ولاعبة مشاركين في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة والمقامة بنادي طلائع الجيش.

وقدم التهنئة للمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ ومدربي المشروع كابتن إيهاب النحاس مدرب تايكوندو كفرالشيخ وكابتن محمود الشهاوي مدرب تايكوندو مطوبس، وكابتن ميمي الأمشيطي مساعد مدرب تايكوندو مطوبس وكابتن نميسه بكور مساعد مدرب تايكوندو مطوبس.

تقام بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة بمشاركة أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ و إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.